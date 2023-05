Supporters wilden met vuurwerk stadion PEC Zwolle binnenkomen: ‘Blijkt maar dat controles nodig zijn’

Man met scootmo­biel bij Zwolle de sloot in: ‘Omstanders verricht­ten heldendaad’

Hulpdiensten zijn vanmorgen rond zeven uur uitgerukt voor een melding van een persoon te water aan de Hessenweg in Zwolle. Het bleek te gaan om een man die met zijn scootmobiel in de sloot terecht was gekomen.