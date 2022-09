Tachtig jaar oude boom in Assendorp dreigt gekapt te worden: ‘Boom is deel van ons leven’

UPDATE EN VIDEO Vluchtelin­gen­boot verhuist van Zwolle naar Genemuiden: ‘De nood is hoog’

Het vluchtelingenschip dat al een paar weken in de Prinses Margriethaven in Zwolle ligt, verhuist naar Genemuiden. Over drie weken arriveert de boot in de Industriehaven, waarmee de gemeente Zwartewaterland een bijdrage levert aan het ontlasten van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De ongeveer 85 bewoners verhuizen mee.

9 september