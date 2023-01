Te goed voor het ziekenhuis, te slecht om naar huis te gaan, wat dan? ‘Soms is het te zielig voor woorden’

Zwolle regelt zelf huisartsen­post voor 550 Oekraïense vluchtelin­gen; ‘Interesse uit andere gemeenten’

Een huisartsenpost specifiek voor de honderden Oekraïense vluchtelingen die Zwolle opvangt wordt vrijdag officieel geopend op het bedrijventerrein Oosterenk. Zwolle is een van de weinige gemeenten in het land die zo’n post zelf in het leven heeft geroepen, zegt programma-manager Johan Coes.

26 januari