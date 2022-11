Team Tobias Sybesma Foundation uit Zwolle haalt ruim 38.000 euro op met klim op Mont Ventoux

PEC Zwolle getergd door opnieuw ‘afpakken pleziertje voor supporters’ bij NAC Breda: ‘Een grote domper’

PEC Zwolle is kribbig over een beslissing van de burgemeester van Breda. Supporters horen voor de tweede keer dit seizoen op een laat tijdstip dat ze alleen gezamenlijk met de bus naar een uitwedstrijd mogen komen, terwijl het uitvak al uitverkocht was en honderden supporters met de auto zouden komen. ‘We zijn het hiermee pertinent oneens’, meldt PEC in een statement.

10 november