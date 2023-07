Terwijl zijn teamgenoten samen trainen, werkt Samir Lagsir (20) aan herstel: ‘Soms twijfel ik aan mijn lichaam’

Hoe een versteende straat bij het station in Zwolle moet gaan lijken op ‘stukje van New York’

Van de meest versteende straat van Zwolle naar een plek die wat weg heeft van een beroemd lang uitgerekt park in New York: de Koggelaan bij het station ondergaat in amper een jaar tijd een metamorfose. Een deel van het asfalt maakt plaats voor bomen en struiken. Gemeente Zwolle-projectleider Erik Trip legt uit waarom dit volgens hem belangrijk is.