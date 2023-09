Tien jaar Hedon Beurs vanuit Zwolle ‘voor bands die de wereld willen veroveren’

Lege stal als woonruimte voor studenten en statushou­ders? Varkenshou­der in Dalfsen ziet het zitten

Om de grote behoefte aan woonruimte in te vullen, wil de gemeente Dalfsen instemmen met het plan van varkenshouder Van der Vegt om een stal te gebruiken als leefcomplex. Als een soort doos in een doos worden dan zestien appartementjes naar binnen geschoven. Maar voor het zover is, moet aan een hele reeks voorwaarden worden voldaan.