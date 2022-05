Tien theaters Regio Zwolle starten gezamenlijk met kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen

De samenwerkende theaters zijn het HOFtheater in Raalte, Veluvine in Nunspeet, Theater De Tamboer in Hoogeveen, Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, De Voorveghter in Hardenberg, de Stadsgehoorzaal Kampen, De Meerpaal in Dronten, Theater ’t Voorhuys in de Noordoostpolder, Schouwburg Ogterop in Meppel en Zwolse theaters in Zwolle.