Tieners laten puinhoop achter in Zwolse autowasbox, tot verdriet van Ali: ‘Tranen in mijn ogen’

Met video Bijenhoude­rij regionaal in de lift: ‘Het voelt als iets goeds doen voor de natuur’

Biodiversiteit staat in het middelpunt van de belangstelling. Verenigingen voor bijenhouders in de regio merken dat ook. Het aantal leden stijgt en de vraag naar lesprogramma’s voor imkers neemt toe. Een hobby voor grijze mannen is imkeren hierdoor niet meer: steeds meer jonge mannen en vrouwen buigen zich over een bijenkast.

11 juli