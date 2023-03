Tiny’s Restaria blijft gesloten vanwege banden met criminele Rijssenaar

De exploitanten van Tiny’s Restaria in Rijssen kunnen de heropening van de zaak op hun buik schrijven. Ze vingen bot bij de rechter in Zwolle waar ze in het geweer kwamen tegen het intrekken van de vergunningen.

De banden met de veroordeelde crimineel Zeki F. doen hen de das om. Laatstgenoemde is een zwager van de exploitanten en bovendien eigenaar van het pand aan de Roelf Bosmastraat in Rijssen.

2,5 jaar cel

Het horecabedrijf is op last van oud-burgemeester Arco Hofland sinds november 2021 gesloten. Dit gebeurde na onderzoek door het landelijk bureau Bibob, waaruit bleek dat er ernstig gevaar bestaat dat Tiny’s wordt gebruikt voor criminele activiteiten, gezien de banden met F. Die is inmiddels veroordeeld tot 2,5 jaar cel, wegens langjarige btw-fraude in de autobranche. Het gaat om de zogenoemde carrouselfraude waardoor de fiscus ruim 1,5 miljoen is misgelopen.

De exploitanten hebben de inrichting van het bedrijf in 2019 overgenomen van de vorige eigenaresse, die wel eigenaar van het pand bleef. In 2021 is het gebouw verkocht aan F. De huur liep daarna op de gewone wijze door. De exploitanten zeggen dat ze niets te maken hadden met die koop. Dat er familiebanden zijn is waar, maar dat zou niets te maken hebben met hun zaak aan de Roelf Bosmastraat.

Sigarettenautomaat

De rechter ziet dat anders. Alleen al het bestaan van de huurovereenkomst is genoeg voor het aannemen van een zakelijk samenwerkingsverband. Daarbij komt nog dat een medewerkster van Tiny’s F. heeft aangewezen als de leidinggevende van de cafetaria met aangrenzend café. Zijn vrouw zou er ook gewerkt hebben. Tenslotte was de veroordeelde Rijssenaar eigenaar van de sigarettenautomaat in het bedrijf.

De horecaondernemers hebben nog aangevoerd dat intrekking van de vergunningen grote financiële gevolgen heeft. Ze hebben geen inkomsten, maar moeten wel huur betalen. Het lukt hen mede vanwege de media-aandacht die er voor de sluiting is geweest een andere eigenaar te vinden. Het belang van de burgemeester bij de openbare orde, veiligheid en gezondheid telt zwaarder, aldus de rechter.