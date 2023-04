Toekomstige docenten in Zwolle over tips voor inclusieve taal: ‘Beste kinderen, dat zeg ik eigenlijk al’

Dit stuurden jullie in: gouden oehoe voor Jan Coen in Apeldoorn • Orkest uit Beekbergen scoort goed

Jan Coen werd in Apeldoorn op de scouting verrast met een wel heel speciale onderscheiding, terwijl in dezelfde stad kinderen vanaf nu spelenderwijs kennis kunnen maken met afvalscheiding. Dat is de selectie lezersinzendingen deze week van de Veluwe en Apeldoorn.