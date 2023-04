Toen in Zwolle: op de plek waar je nu een biertje drinkt, werden vroeger doden begraven

Bus rijdt op paaltjes in centrum Zwolle, passagier gaat met hoofd door glasplaat

Een stadsbus van RRReis is vanmiddag in Zwolle op de paaltjes geklapt die ander verkeer uit het stadscentrum moeten weren. Bussen kunnen daar in principe wel overheen, maar de paaltjes zouden weer omhoog zijn gegaan vlak voordat de bus er overheen wilde rijden.