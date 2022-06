Toerisme Oost-Nederland krabbelt op: Belgen en Duitsers keren terug

Overijssel noteerde in de eerste drie maanden van dit jaar 295.000 toeristen. Dat is 68 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Toch blijft deze provincie nog wel 6 procent verwijderd van het aantal gasten dat voor corona Overijssel bezocht.

Ook het Gelderse toerisme zit in de lift. Deze provincie noteerde in het eerste kwartaal van dit jaar 36 procent meer bezoekers dan in 2021. Vooral kamperen was populair, waarschijnlijk vanwege het uitzonderlijk mooie weer in maart. Met 622.000 gasten is Gelderland nog wel 15 procent verwijderd van het aantal bezoekers van voor de coronacrisis.