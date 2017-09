Topchefs komen in actie voor verwoeste Sint-Maarten

In deze drukke Hortensiatunnel mishandelden jongeren een vrouw

8:01 Dit is de veelgebruikte 'Hortensiatunnel' aan de Oldermannenlaan, tussen de wijken Assendorp en Zuid in Zwolle. Daar werd woensdag op klaarlichte dag een 20-jarige vrouw van de fiets getrokken door drie jongens van 14 en 15 jaar en 16 jaar. Ze sloegen en schopten haar. Een van hen filmde alles. Wat hij met die beelden wilde doen, is onduidelijk.