Topdrukte bij uitzendbureau voor Oekraïnse vluchtelingen in Zwolle: ‘Honderd aanmeldingen per dag’

Hoogbouw aan het Zwolse spoor, bouw van duizend woningen in Willems­kwar­tier vanaf 2024

Tijdens het Spoorcafé is woensdag meer duidelijk geworden over de ontwikkelplannen voor het Willemskwartier in Zwolle. Er komen zo’n duizend woningen bij in dit Spoorzone-gebied, waarvan het merendeel ‘gestapeld’. De wijk krijgt meer groen en wordt autoluw. Dinoland verdwijnt op den duur. De bouw start volgens de planning in 2024.

31 maart