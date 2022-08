Treinverkeer tussen Zwolle en Lelystad volledig stilgevallen door staking NS-personeel

De NS zegt haar uiterste best te doen om in elk geval één keer per uur een trein richting Groningen en Leeuwarden te laten vertrekken. Volgens de aangepaste reisadviezen lijkt dat momenteel te lukken. Maar het grootste deel van de treinen rijdt niet. Reizigers die vanuit Zwolle in zuidelijke richting moeten, kunnen met Blauwnet via Almelo omreizen.