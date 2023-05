Treinverkeer tussen Zwolle en Meppel gehinderd, storing is weer verholpen

indebuurt.nl Dag huis en baan! Daniël en Esther gaan trouwen en op wereldreis: 'Dit is het moment'

Het kan een megalange huwelijksreis worden, maar zo zien Daniël Kehanpour (27) en Esther Suurmond (26) hun grote avontuur niet. Na hun huwelijk in augustus gaan ze zo’n negen maanden op wereldreis. “Een paar jaar geleden openden we een spaarrekening om elke maand een bedrag apart te zetten. Afgelopen najaar begon het budget ergens op te lijken en maakten we het plan concreet”, zegt Daniël.