Treinverkeer tussen Zwolle en Meppel weer hervat

Kingdance in Zwolle klaar om 30.000 feestvier­ders te ontvangen bij Wijthmener­plas: ‘Blij dat we er weer zijn’

Na twee jaar onzekerheid staat niet alleen de organisatie van Kingdance te popelen. Ook de bezoekers hebben weer zin in een feestje, getuige het feit dat de dertigduizend kaartjes voor het festival aan de Wijthmenerplas bij Zwolle al twee weken uitverkocht zijn. ,,We zijn in een jubelstemming’’, zegt organisator John Althoff.

17:00