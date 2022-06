Treurige vondst bij Albert Heijn in Zwolle: ‘Gratis, 8 weken oud’

De drie katjes werden door voorbijgangers gevonden. Ze zaten in een bench met daarin een kussen en een voederbakje. Opvallend was de kartonnen doos die boven op de bench was neergezet. De voormalig verpakking van een stofzuiger deed nu dienst als reclamebord met de tekst: ‘Gratis: 3 kittens. 8 weken. 10-4 geboren’.

Coronahuisdieren

Droevig, vindt Femke het. ,,Mensen zijn eigenlijk heel voorspelbaar. We hebben in coronatijd extra voorlichting gegeven om mensen voor te bereiden op het aanschaffen van een huisdier en toch zie je dit nu gebeuren. Ze hebben echt een bord voor hun kop, wat dat betreft. We zien heel veel huisdieren onder de twee jaar die nu bij ons op de site staan, dus dat waren puppy’s en kittens toen we vol in coronatijd zaten.’’