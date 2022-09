Triest ‘cadeau’ op feestdag Flappus in Zwolle: 67 verwaarloosde en hoogzwangere cavia’s

Video Verwaar­loos­de cavia’s vinden onderdak bij Flappus Zwolle, en dat was hoog tijd: ‘Zeker de helft van de cavia’s is zwanger’

Meer dan dertig cavia's in één woonkamer. Mannetjes en vrouwtjes door elkaar heen en geen vaste plek voor de dieren om hun behoeftes te doen. Volgens Stichting Flappus een flinke bende. Alle cavia’s, op twee na, werden op maandag uit het huis gehaald en bij Stichting Flappus in Zwolle afgeleverd waar ze nu wel goed verzorgd worden. Dat was hoog tijd want, ,,zeker de helft van de cavia’s is zwanger’’.

