Twee auto's botsen op elkaar op IJsselallee: een bestuurder naar het ziekenhuis

Twee arresta­ties na grote vechtpar­tij bij provincie­huis Zwolle: twee mannen gewond

Bij het provinciehuis in Zwolle is gisteravond een grote vechtpartij geweest. Hier waren meerdere personen bij betrokken. Twee mannen zijn gewond geraakt en nog eens twee mannen zijn aangehouden. Over de aanleiding is niets bekend, zo meldt de politie.

5 november