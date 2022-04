Tweedehands seksspeeltjes en een dinoskelet in Zwolle: 1 april! (Toch?)

Kom je vandaag een advertentie, actie of nieuwsbericht tegen dat je bijna niet kan geloven? Eén advies: check even de datum en krab jezelf achter de oren. Want: binnenstebuiten boxers en tweedehands seksspeeltjes, dat kan toch niet waar zijn? Maar Kampen viert vandaag wél echt kerst. Toch?

Goed geknipt de trein in

Sta je op het station van Ermelo te wachten op de trein en bedenk jij je ineens dat je baardlijn nog moet afwerken of je kapsel wil bijpunten? Geen probleem. Het kan vanaf vanavond bij het eerste ‘Knip&Go-punt’, zo beweert Nero Barbershop. Om 18.30 uur wordt de opening van de eerste kapper op het station gevierd.

Kom je nooit op station Ermelo? Niet getreurd. Dit jaar volgen er nóg 33 Knip&Go-punten op stations door heel Nederland. En in 2023? Nóg eens 73.

Volledig scherm De zogenaamde actie van Nero Barbershop uit Ermelo. © Nero Barbershop

Binnenstebuiten boxershorts

Onderbroeken slechts één keer dragen? Zonde, eigenlijk. Bij de nieuwste HEMA-boxershorts hoeft het ook niet meer. Die kan je namelijk, jawel, binnenstebuiten dragen. Bijkomend voordeel: ze zitten ook nog eens heerlijk want de onderbroeken zijn gemaakt van ‘revolutionair reversible bamboe-biokatoen’.

Tweedehands seksspeeltjes

Blijkt jouw sekspop toch niet je type of was je te laat met het terugsturen van een dildo die niet aan jouw maatstaven voldoet? Dan is de kans groot dat die toys ergens stof liggen te vangen of in de prullenbak belanden. Zonde, vindt erotische webshop Willie.nl. Daarom komen ze met een duurzaam alternatief genaamd: Wilnie.nl.

Speeltjeseigenaren kunnen hier hun toys, die ze niet meer terug kunnen sturen, een tweede kans geven. ‘Het is eigenlijk niet anders dan met kleding. We vinden het massaal zonde om een trui die na één keer dragen blijkt te kriebelen in de prullenbak te gooien, alleen omdat we het kaartje er al af hebben geknipt... Waarom zou dat voor intieme artikelen dan niet gelden?’

Vloerwarming op de camping

Het kampeerseizoen start vandaag en die feestelijke dag wil je als campingfanaat natuurlijk niet beginnen met bevroren voeten. Op camping De Bosrand in Lieren hoeft dat gelukkig ook niet. Sinds vandaag heb je daar namelijk vloerverwarming in de voortent. Althans, op de uitverkoren plekken 2, 3 en 4. Het klinkt ideaal, maar het zal toch niet écht waar zijn?

ANWB-huwelijk

Is dé grote dag van jou en jouw wederhelft aanstaande en willen jullie als een echt ANWB-stel elkaar het jawoord geven? Dan kan je vanaf vandaag in een heuse ANWB-outfit trouwen. Dat wil je toch?!

Kaas met écht stukjes gras

Voor een echt bijzondere graskaas, moet je dit jaar bij Beemster zijn. Zij ‘introduceren met trots’ een graskaas waar werkelijk stukjes gras in zitten. ‘Natuurlijk uit de Beemster! Waar je boer...uh, oersterk van wordt!’

Zeg, plots alle schoenen weg!

De vitrine van schoenenwinkel Sparky stond gisteren nog tjokvol, sinds vanochtend is er geen sneaker meer te bekennen. ,,Het was leuk zolang het duurde. Afgelopen nacht verliep niet volgens plan...”

Toegegeven: met de Photoshop-kwaliteiten bij Sparky is weinig mis.

Dino duikt op in Zwolle

De bouw van een het BONFIX-filiaal in Zwolle is plots stilgelegd na een merkwaardige vondst. Maandag stuitten de werklui op de resten van een... dinosaurus.

Volledig scherm De Dino-vondst in Zwolle. © Bonfix

Kampen viert kerst in april

Op 1, 2 en 3 april een witte kerst vieren? In Kampen kan hét. Voor de derde keer komt de stad, onder leiding van stadsmarketeer Roeland Tameling, met een 1 april-grap die geen grap is.

De binnenstad staat vanaf 16.00 uur in het teken van kerst, een dag later van 10.00 tot 17.00 uur. ,,En wie er nog een derde dag aan vast wil plakken, kan het thuis vieren met familie en vrienden en kersthapjes en pakjes’’, grapt Tameling.

Hypermodern parkeren in Emmeloord

Een overdekt parkeerterrein met een dak van zonnepanelen: dát lijkt de gemeente Noordoostpolder wel wat. Parkeerterrein De Deel is uitgekozen om dit ambitieuze plan te realiseren. Emmeloord moet daarmee de eerste stad in Nederland worden waar elektrisch geparkeerd wordt onder een zonnedak. De wethouder wilde nog niets kwijt over deze noviteit in het vernieuwde stadscentrum, op 1 april komt hij met een persbericht...

Russische woede

Een stiekem 1-april-grapje van de website synoniemen.net. Als je een alternatief zoekt voor woorden als ‘kwaad’, ‘boos’ en ‘lelijk’ dan duiken er Russische synoniemen op.

Vind je dit niet leuk? Check dan even de ‘huishoudelijke mededeling’ onderaan de website. ‘De 1 april-modus is ingeschakeld. Als je wilt, kun je die voor de huidige sessie uitschakelen’. Dan verschijnt er /geenapril achter de websitenaam.

Volledig scherm © Screenshot

Bouwtekening als dierbare tattoo

De Collectie Overijssel zegt een extra service te gaan verlenen. Naast het beheren van bouwtekeningen van huizen in Deventer Zwolle, gaan ze daar vanaf vandaag tattoos ontwerpen. En niet zomaar van een willekeurige Latijnse spreuk, het logo van jouw favoriete voetbalclub of de naam van je kinderen: nee, ze maken uitsluitend van de bouwtekening van jouw huis een fraai tattoo-ontwerp. ‘Zo is je huis altijd bij je, ook als je niet thuis bent’.

