Twijfelgevallen bij PEC Zwolle voor duel met Roda JC, Schreuder verwacht Van den Belt gewoon op het veld

Dean Huiberts is na maanden blessure­leed weer terug bij PEC Zwolle: ‘Was mentaal lastig dat het opnieuw gebeurde’

Hij was net terug van een blessure aan de ene enkel toen hij geblesseerd raakte aan de andere. Nu is Kampenaar Dean Huiberts (22) terug bij PEC Zwolle en hoopt hij fit te blijven. Vrijdagavond tegen TOP Oss maakte hij zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer. ,,Dat is wel even lekker.”

14:56