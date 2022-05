Twist over ‘afpakken’ stukjes tuin van huurders in nieuwbouwwijk Zwolle duurt voort: ‘Er zijn nog wat open eindjes’

De bewoners van een rijtje huurwoningen aan de Duiker in de Zwolse wijk Stadshagen kregen op een vrijdag in maart een brief in de bus. Daarin stond aangekondigd dat de maandag erop hun tuintje gedecimeerd zou worden. Door een foutje van verhuurder DeltaWonen hadden ze per ongeluk twee meter meer tuin gekregen dan de bedoeling was.