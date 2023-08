Uitdaging! Politiemensen zwemmen IJsselmeer over: ‘We zijn sinds januari al aan het trainen’

Deze enorme hagedis zat in een afvalcon­tai­ner in Zwolle: ‘Ik dacht eerst dat hij opgezet was’

Dat was even schrikken voor medewerkers van afvalverwerker ROVA in Zwolle. Zij troffen vrijdag op het milieubrengstation een flinke hagedis aan in een van de afgeleverde afvalcontainers.