Uitjes plannen: op deze dagen ben je als Zwollenaar vrij in 2023

indebuurtHoewel de kerstdagen nog maar net achter de rug zijn, ben je vast niet de enige die alweer verlangt naar een dagje vrij. Daarom is het goed te weten dat een officiële feestdag voor veel Zwollenaren een vrije dag betekent. Pak de agenda er maar bij, want op deze data vallen de feestdagen in 2023.

Op de website van Rijksoverheid staat het volgende over feestdagen en het recht op een vrije dag: “Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag.” Check je cao of arbeidsovereenkomst of je vrij bent op onderstaande feestdagen.

Goede Vrijdag

De eerste bijzondere dag in het rijtje met feestdagen is Goede Vrijdag. Deze dag valt altijd op de vrijdag vóór Pasen en sluit aan op het paasweekend. Goede Vrijdag wordt in 2023 gevierd op vrijdag 7 april.

Pasen

Een paar dagen later is het Pasen. Dit feest komt na Stille Zaterdag, de dag van stilte na de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag. Op paaszondag zou Jezus uit het graf zijn opgestaan. Binnen het christendom reden voor feest. Eerste paasdag valt dit jaar op zondag 9 april en tweede paasdag op maandag 10 april. Een extra vrije dag dus.

Koningsdag

Koningsdag wordt dit jaar gevierd op donderdag 27 april. Goed nieuws: de verjaardag van koning Willem-Alexander is een nationale feestdag, dus haal je mooiste koningsdag-outfit maar weer uit de kast!

Volledig scherm Een kleedjesmarkt in de Diezerstraat in april 2022. © indebuurt Zwolle

Bevrijdingsdag

Op 4 mei herdenken we tijdens de Nationale Dodenherdenking de slachtoffers uit de oorlog. Een dag later is het tijd voor feest: Bevrijdingsdag. Op deze dag vieren we de bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland in 1945. Bevrijdingsdag valt dus altijd op 5 mei en dit jaar wordt dat gevierd op een vrijdag. Zwolle is overigens eerder bevrijd: op 14 april. Op die dag mag dus de vlag al uit.

De hamvraag is natuurlijk: is Bevrijdingsdag 2023 een officiële vrije dag? In de meeste cao’s is afgesproken dat je alleen een betaalde vrije dag krijgt als Bevrijdingsdag in een lustrumjaar valt. Dit vindt – helaas – pas weer plaats in 2025. Wel fijn: Bevrijdingsdag valt dan op een maandag!

Volledig scherm Het Bevrijdingsfestival Overijssel in Zwolle in 2022. © indebuurt Zwolle

Hemelvaartsdag

Hemelvaart valt altijd precies veertig dagen na eerste paasdag en tien dagen vóór Pinksteren. Dit jaar valt deze feestdag op donderdag 18 mei. Met Hemelvaart wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus is opgestegen naar zijn vader in de hemel, God. Dit gebeurde op de veertigste dag van zijn verrijzenis (Pasen), vandaar de veertig dagen.

Pinksteren

Eerste en tweede pinksterdag, de laatste feestdagen van de lente, worden dit jaar gevierd op zondag 28 mei en maandag 29 mei. Dat wisten we al, omdat Pinksteren dus tien dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen plaatsvindt. Na Pinksteren moeten we weer tot december wachten tot de eerstvolgende officiële feestdagen.

Volledig scherm Fraai weer in het Ter Pelkwijkpark. © indebuurt Zwolle

Kerstmis

De kerstdagen vielen het afgelopen jaar niet helemaal gunstig, maar in 2023 is dat anders. Eerste kerstdag valt op maandag 25 december en tweede kerstdag op dinsdag 26 december. Dat betekent: een extra lang weekend! En hoewel nieuwjaarsdag in 2024 nog wel even duurt, kunnen we alvast verklappen dat deze dag op een maandag valt. Nóg een lang weekend dus!

Volledig scherm Een van de lichtbeelden in hartje Zwolle. © indebuurt Zwolle