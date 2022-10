UITSLAG PEILING | Leerlingenvervoer krijgt mager zesje, ouders wel positief over chauffeur

Leger des Heils zoekt collectan­ten voor collecte regio Zwolle: ‘Hulp is harder nodig is dan ooit’

Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Zwolle en in de omliggende plaatsen zoals Wijhe, Heino, Dalfsen, Ommen en Hattem. De landelijke collecteweek voor het Leger des Heils is van 27 november tot en met 3 december 2022.

21 oktober