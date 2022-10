‘Uitzonderlijk veel’ klachten over volle treinen: reizen van en naar Deventer en Zwolle spannen de kroon

Vreugde in Assendorp, oude populier mag blijven: ‘We hebben een boom gered’

Hij moest meteen verdwijnen want de veiligheid was in het geding, meldde Openbaar Belang. Na protest tegen de kap van de ruim 80-jarige populier in Assendorp stelde de woningcorporatie toch een ‘onafhankelijk onderzoek’ in. Met als resultaat: de boom kan blijven.

29 oktober