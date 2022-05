Uniek: Zwollenaar krijgt straf voor deelname aan hanengevechten, ‘heb ze gewoon voor de lol!’

met video Maarten (32) werd doodgesto­ken in hartje Zwolle, dader: ‘We waren een soort van beste vrienden’

Kevin B. was volgens justitie al langer van plan om de 32-jarige Maarten te vermoorden. Op 14 mei vorig jaar sloeg hij in de Bitterstraat in de binnenstad van Zwolle toe. Maarten overleed ter plekke na een messteek in de rug; B. werd na een klopjacht opgepakt. De twee kenden elkaar en leefden beide een zwervend bestaan in de stad. Justitie eist jaren cel en een tbs-behandeling.

12 mei