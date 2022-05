Universiteit Groningen gaat huisartsentekort in de regio te lijf met opleiding in Zwolle (maar of het werkt?)

Net te weinig bewijs in oude verkrach­tings­zaak in Zwolle: OM vraagt vrijspraak

De beschuldiging tegen voormalig Zwollenaar B.P. (30) is heftig. Hij zou een vrouw in zijn woning in Zwolle hebben verkracht, en daarbij een vuurwapen in haar richting hebben gegooid, waardoor ze zich geïntimideerd heeft gevoeld. De grote vraag is of het zo gebeurd is. Voor de officier van justitie is het een dubbeltje op zijn kant wat het bewijs betreft. Wat hem betreft moet de man, die nu in Hardinxveld-Giessendam woont, worden vrijgesproken.

19 mei