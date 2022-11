Urenlang zit gewonde zwaan vast in bovenleiding tussen Zwolle en Meppel: ‘De vraag of hij het overleeft’

UPDATEEen zwaan zorgde voor oponthoud op het spoor tussen Zwolle en Meppel. Het dier belandde vanmiddag in de bovenleiding en zat uren vast. Een hoogwerker moest er aan te pas komen om de gehavende vogel te bevrijden. Reizigers hadden een halfuur extra reistijd. Inmiddels is het treinverkeer hervat.

Het dier was ter hoogte van de Heinoseweg in Zwolle in de bovenleiding terechtgekomen. Hoe de zwaan vast kwam te zitten is niet met zekerheid te zeggen. ,,Het dier is er waarschijnlijk in de vlucht ingevlogen’’, vermoedt ProRail-woordvoerder Aldert Baas.

,,De zwaan zit echt klem tussen twee draden, zit ontzettend vast en is zwaargewond. Het is echt kijken hoe dit gaat aflopen en het is nog maar de vraag of de zwaan het gaat overleven”, legde Baas uit. De incidentenbestrijding van ProRail deed vanaf 13.00 uur verwoede pogingen het dier uit de bovenleiding te verwijderen.

Volledig scherm Het treinverkeer tussen Zwolle en Meppel is vanwege de zwaan in de bovenleiding even stilgelegd. © Stefan Verkerk

Overlevingskans

Omdat de kans groot was dat de zwaan het niet zou overleven, werd samen met de dierenambulance gezocht naar een zo humaan mogelijke aanpak. Maar daarbij moesten de medewerkers zelf geen risico lopen, benadrukte de woordvoerder. ,,De veiligheid van onze mensen staat voorop.’’

Een poging om de zwaan los te krijgen met een geïsoleerde stok bleek tevergeefs. Vervolgens werd de spanning van de bovenleiding van het spoor tussen Zwolle en Meppel afgehaald. Een hoogwerker van de brandweer was de sleutel tot succes. Rond 16.00 uur, zo’n drie uur nadat de incidentenbestrijding op de zwaan stuitte, werd het gewonde dier uit de kabels gehaald. De zwaan leek in elk geval één vleugel te hebben gebroken.

Een paar honderd meter verderop lag een tweede zwaan, verzwakt naast het spoor. Ook dit dier bleek zwaargewond. Vermoedelijk is deze zwaan óók in de bovenleiding terecht gekomen en vormde de vogel een koppeltje met het andere ongelukkige dier.

Beide zwanen zijn door de dierenambulance van Zwolle meegenomen. Waarschijnlijk zullen ze hun onfortuinlijke avontuur niet overleven.

Volledig scherm Zo werd de zwaan uiteindelijk uit de bovenleiding gehaald. © Stefan Verkerk

Gebeurt vaker

Het komt vaker voor dat zwanen op of rond het spoor in de problemen komen. ,,Rond het spoor is veel water en er zijn sloten. Het komt best vaak voor dat zwanen van het spoor moeten worden weggehaald’’, legt de woordvoerder uit.

Hij benadrukt dat er ook preventieve maatregelen worden getroffen om dergelijke situaties te voorkomen. ,,We hebben linten hangen om zwanen te waarschuwen. Helaas gebeurt het nou eenmaal zo nu en dan.’’