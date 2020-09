Urker wethouder Geert Post stapt op na vernietigend rapport: ‘Met pijn in mijn hart’

Wethouder Geert Post van Urk is vanavond opgestapt. Aan het begin van de ingelaste raadsvergadering over het integriteitsonderzoek dat de gemeente naar wethouder Geert Post (SGP) heeft laten doen nam Post het woord en kondigde hij aan per direct af te treden.

Post in zijn afscheidsrede: ,,Er zijn momenten in het leven van een mens waarvan je mag hopen dat ze zich maar eenmaal voordoen en snel voorbij gaan. In die situatie bevind ik mij thans. Het is niet in woorden uit te drukken als je zoon in een ander land onschuldig in gevangenis zit. In ieder geval tot en met de rechtszitting in januari. Wat dit met ons gezin en mezelf doet is alleen te bevatten door hen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat vreet aan je. Je zou er moedeloos en depressief van worden.’’

De SGP-er vervolgde: ,,Maar daar schiet niemand iets mee op. We bidden en hopen dat we al de dingen die ons overkomen mogen en kunnen dragen. Twee zaken hebben bij ons direct na arrestatie voorop gestaan: Een: proberen zijn bedrijf te redden en twee: mijn integriteit moet verdedigbaar zijn en blijven. Wat betreft het eerste punt: we doen er alles aan om te zorgen dat dat op een positieve en toekomstgerichte manier gebeurt. Daar zijn we iedereen dankbaar voor.’’

Integriteit weegt zwaar

,,Bij het punt van de integriteit ligt dat anders. Integriteit weegt zwaar bij de SGP en ook bij mij weegt het zwaar. Kan ik aanblijven? Ik vind van wel. Maar vinden anderen dat ook? Zal ik niet iedere keer geconfronteerd worden met wat er in 2020 is gebeurd? Ik denk het wel. Dan dien ik mij daar elke keer weer tegen te verweren. Dat wil ik mijzelf, mijn gezin, de SGP en de prachtige gemeente Urk niet aandoen. Vandaar dat ik bij deze het wethouderschap neerleg. Met pijn in mijn hart.’’

Deel rapport later

Na de verklaring werd de vergadering voor een half uur geschorst. De verschillende fracties hadden daarna geen enkele behoefte meer om op het rapport in te gaan en stelden allemaal het besluit van Post om op te stappen te respecteren.

De SGP moet nog op zoek naar een vervanger voor de vertrokken wethouder. Burgemeester Ineke Bakker liet, in haar laatste raadsvergadering op Urk, weten dat er nog een tweede deel van het rapport komt. Dat gaat dan meer over hoe de gemeente Urk kan voorkomen dat integriteitskwesties zoals die van Post, vaker gebeuren.

De zoon van Post werd eind juli opgepakt door de Britse douane nadat in zijn vrachtwagen 419 kilo coke en speed was gevonden. Al snel bleek dat de wethouder werkte bij het bedrijf van zijn zoon als vervoersmanager maar had verzuimd dat te melden aan de gemeente Urk. Vervolgens marginaliseerde hij zijn rol bij het bedrijf ten onrechte. In augustus legde hij vervolgens zijn taken neer hangende een integriteitsonderzoek. Dat pakte vernietigend voor hem uit, bleek vandaag en daarom stapt hij nu op. Zoon Jelle komt in januari voor de rechter in Engeland.