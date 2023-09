Vader en zoon Kooistra mogen nog jaren niet de beveiliging in en dat steekt: ‘Nasleep van handgranaten bij Bruut’

Pas in 2030 kunnen Bob en Piet Kooistra uit Zwolle weer de beveiligingsbranche in, denkt de korpschef van de politie. Onterecht, vinden zoon en vader, die het besluit opnieuw aanvechten in een rechtszaak. Bob Kooistra runde bar Bruut in Zwolle. Daar hing in 2018 een handgranaat aan de deur. Bij de woning van vader Piet ontploften er twee.