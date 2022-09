Van functie elders tot de dames van HarcuIo: oude IJsselcentrale tijdelijk volgehangen met bijzondere foto’s

Het is de vierde keer dat de Zilveren Camera in Zwolle is te zien. Na het Dominicanenklooster en de Statenzaal, nu voor de tweede keer bij Harculo. ,,Vorig jaar deden we dit in combinatie met de IJsselbiënnale. Daar kwamen ook nieuwsgierige oud-medewerkers van Harculo op af, want de poort van hun oude werkplek was weer open. Toen zijn we op het idee gekomen om hun verhalen te gaan vertellen”, vertelt Fieke van ’t Riet van organisatie De Stad Verbeeldt over de gecombineerde expositie. ,,Er zijn veel boeken verschenen over deze bijzondere gebouwen, over de stenen dus, maar er zitten ook prachtige verhalen in de mensen.”