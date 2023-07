Van geknakte takken tot verwoeste dahlia’s, regio neemt schade op na zomerstorm: ‘Opruimen duurt nog dagen’

Plannen voor ‘gratis’ Boeren­markt krijgt in Dalfsen de handen nog niet op elkaar: ‘Mooi initiatief, maar we weten nog van niks’

Het succes van de Boerenmarkt in Vilsteren moet in Dalfsen een vervolg krijgen. Als het aan de gemeente ligt, krijgt Dalfsen op korte termijn een eigen lokale streekproductenmarkt. Regionale ondernemers willen het initiatief best omarmen, maar zijn onwetend over de plannen. ,,Het klinkt als een mooi idee, maar misschien had de gemeente ons beter eerst kunnen benaderen.’’