Van Hintum verklaart verschil eerste en tweede helft PEC Zwolle en kijkt vooruit: ‘Nog een paar wedstrijden winnen’

MET VIDEOPEC Zwolle boekte vrijdagavond een 2-0 overwinning op NAC Breda, maar gemakkelijk ging het zeker niet. Vooral in de eerste helft had de ploeg van trainer Dick Schreuder moeite met de bezoekers uit Noord-Brabant. Na de pauze kwam PEC Zwolle een stuk beter voor de dag, al was er volgens Bart van Hintum helemaal niet zo’n groot verschil tussen de twee helften.

NAC Breda leed afgelopen maandag een kansloze en pijnlijke 2-6 nederlaag tegen Jong Ajax. PEC Zwolle-trainer Schreuder was desondanks op zijn hoede voor NAC. De ploeg van Peter Hyballa had de drie voorgaande duels immers nog gewonnen, waaronder met overtuigende cijfers van MVV (4-1). En jawel, PEC Zwolle had het inderdaad niet makkelijk. Maar na een sterke tweede helft stapte de koploper alsnog met drie belangrijke punten van het veld. ,,Ik denk dat elke overwinning belangrijk is. We gaan richting het einde. Dit zijn allemaal moeilijke wedstrijden, vandaag ook’’, reageerde Van Hintum na afloop.

Volledig scherm Bart van Hintum krijgt aanwijzingen van trainer Dick Schreuder in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda, die PEC Zwolle met 2-0 won. © Pedro Sluiter Foto Zwolle

De verdediger keerde tegen NAC terug in de basis. Van Hintum kon zich vooral focussen op zijn spel aan de bal, want de bezoekers kozen in Zwolle voor een duidelijke speelstijl. ,,NAC zakte helemaal in en gokte op de counter’’, zag Van Hintum. PEC Zwolle creëerde voor de pauze weliswaar een aantal goede kansen, maar tevreden over de eerste helft kon de ploeg niet zijn. In het tweede bedrijf kreeg het publiek een ander PEC Zwolle te zien. Maar die mening deelt Van Hintum niet helemaal. ,,Een beetje wel, een beetje niet. Wat ik al zei, NAC kan heel goed inzakken. Maar ze lopen bijna 45 minuten achter de bal aan, dat houdt niemand negentig minuten vol. Je weet dat ze in de tweede helft vermoeid raken.’’

Quote We gaan sowieso promoveren, daar heb ik alle vertrouwen in. Bart van Hintum, PEC Zwolle

PEC Zwolle reeg de kansen in de tweede helft op een gegeven moment aaneen, maar de beslissende 2-0 van Lennart Thy viel pas een paar minuten voor het einde. Dankzij de overwinning is PEC Zwolle weer een stapje dichterbij het ultieme doel, een terugkeer in de Eredivisie. ,,Natuurlijk praten we erover, maar het blijft voetbal. We gaan sowieso promoveren, daar hebben we alle vertrouwen in, We kijken van wedstrijd tot wedstrijd. We staan er heel goed voor. Nog een paar wedstrijden winnen, dan heb je promotie binnen en daarna gaan we strijden om het kampioenschap’’, is Van Hintum vastberaden.

