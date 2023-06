Van marathon tot kledingruil: dit is er te doen in Zwolle dit weekend!

programma Zwolle SC Genemuiden moet nog één keer vlammen, asv Dronten én Unicum spelen halve finale en titelkra­ker in korfbalcom­pe­ti­tie

Vorig jaar redde SC Genemuiden het net niet, nu staat de nummer drie van de vierde divisie B in het afgelopen seizoen er uitstekend voor om na de zomer op een hoger niveau te acteren. Asv Dronten wil in de race blijven voor promotie naar de vierde divisie, terwijl Unicum een goede bekende treft. In het korfbal kan Wit-Blauw in een onderling gevecht met Sparta Zwolle de titel grijpen.