Van pubquiz tot stripmarkt: 10 weekendtips in Zwolle (en veel zijn gratis)

Festival Into the Summer in Zwolle begon in 2022 zonder brandblus­sers (en gaat dit jaar niet door)

Ondanks een warme én uitverkochte eerste editie in 2022, keert het festival Into the Summer dit jaar niet terug naar de Wijthmenerplas bij Zwolle. Met KingDance, dat voor het eerst twee dagen duurt, en Dance4Liberation (5 mei) zit de evenementenkalender bij de plas vol. Maar emmers water spelen mogelijk ook een rol.