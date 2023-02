Van valentijnsmarkt tot Zwolse Korenfestival: 12 x weekendtips in Zwolle

Gluren door ramen van duurzame demowoning in Zwolle: ‘Ik zou er zelf wel in willen wonen’

Door de binnenstad van Zwolle loopt een route die langs allerlei duurzame innovaties gaat. Want het is de landelijke week van de circulaire economie. Op het Grote Kerkplein staat een benedenverdieping van een circulaire woning die te bezoeken is. ,,Ik zou wel kleiner willen wonen, dan is dit ideaal.”

9 februari