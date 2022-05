Vanavond code geel voor Oost-Nederland: lokaal pittige onweersbuien, hagel en harde windstoten

In het oosten van Nederland moeten mensen vandaag aan het eind van de middag en vanavond rekening houden met enkele pittige onweersbuien, met kans op hagel en windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Maar zo hevig als eind vorige week wordt het niet, verwacht weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) heeft vanwege de onweersbuien code geel afgekondigd. Vanaf 16.00 uur geldt dat voor Limburg en Noord-Brabant. Een paar uur later volgen de provincies Gelderland en Overijssel. De meest hevige neerslag valt in het zuidoosten van Nederland, is de verwachting.

Paar kilometer

Klaassen: ,,Er zullen een paar stevige buien overtrekken. Dat code geel wordt uitgegeven is niet zo vreemd, dat is eigenlijk altijd bij onweersbuien. Deze zullen een zeer lokaal karakter hebben. Op andere plekken valt er een gewone bui en zullen mensen er weinig van merken. Dat verschil kan echt maar een paar kilometer zijn.’’

Dat het rond bijvoorbeeld Zwolle en Deventer hevig tekeer zal gaan, is niet heel waarschijnlijk. ,,Die kans is in ieder geval minder groot in vergelijking met de lijn Nijmegen- Enschede. Het zwaarste schuift over het zuidoosten. In Flevoland zal het wel meevallen. Waar wel zo’n bui is kan de intensiteit hevig zijn. Er kan dan zo 20 millimeter regen vallen’’, aldus Klaassen, die benadrukt dat dit alleen ‘uitermate lokaal’ het geval is.

Radarbeelden

Zo heftig als eind vorige week, toen er in Limburg veel schade was en er in het westen van Duitsland een man bij een storm om het leven kwam, zal het niet worden. ,,Zo zwaar zien deze er niet uit op de beelden’’, zegt Klaassen. Voor Gelderland is de waarschuwing op maandag van kracht van 17.00 tot 22.00 uur, Overijssel heeft met code geel te maken tussen 18.00 en 23.00 uur.

Klaassen adviseert om de berichten en de weer-apps goed in de gaten te houden. ,,Je hoeft niet gelijk alles te cancellen vanavond, omdat het om zo’n lokaal karakter gaat. Maar het is natuurlijk niet verstandig dat je buiten bent op het moment dat er zo’n bui valt.’’

Onstabiliteit

Ook vorige week werd meerdere keren een waarschuwing afgegeven voor pittige buien. Is dat toeval? ,,We hebben al te maken gehad met zomerse temperaturen. Die flinke warmte zorgt ook voor onstabiliteit in de lucht. Dat zien we in de zomer ook vaak. Er kunnen dan onweersbuien tot ontwikkeling komen. Het is dus niet heel gek’’, legt Klaassen van Weerplaza uit.

Maar de kans is niet heel groot dat deze week meer nieuwe waarschuwingen komen. ,,Morgen kunnen er nog wat regenbuien vallen. Woensdag tot en met vrijdag verwacht ik het in het oosten vrijwel droog. Wat mij dan meer opvalt is dat de temperatuur een stuk lager ligt, dat heeft ook te maken met een soms stevige west- tot noordwestenstroming.’’

