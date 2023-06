Vandaag helder weer in Zwolle

Instappen in Zwolle en na vier uur in Parijs: deze internatio­na­le trein wil Arriva vanaf 2026 laten rijden

In iets meer dan vier uur met de trein rechtstreeks van Zwolle naar Parijs; de eerste internationale verbinding vanaf station Zwolle kan in 2026 worden ingesteld. Als het aan Arriva ligt, tenminste. De vervoerder wil een directe treinverbinding waarmee je zelfs in een dag heen en weer kunt. Dan heb je in de stad van de liefde zelfs nog tijd voor een kop koffie met croissant, lunch én diner.