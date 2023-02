Vandaag je auto wassen? Weerman adviseert: ‘Doe het niet’

indebuurt.nl Video van Turks volkslied vanaf de Peperbus in Zwolle gaat internatio­naal

Een video waarin te zien is dat het Turks volkslied vanuit de Peperbus in Zwolle wordt gespeeld, scoort goed op social media. Vorige week vrijdag was vanuit verschillende (inter)nationale kerktorens het Turks volkslied te horen, uit solidariteit voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië.