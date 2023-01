Veel afval gedumpt bij containers in Zwolle door nieuw afvalsysteem? ‘Alles loopt volgens verwachting’

Met video Merel meet geluid op padelbaan in Zwolle: ‘Bij ons is het bijna een scheld­woord’

Plok, plok, plok. Bij de padelbaan in de wijk Holtenbroek in Zwolle staat geluidsexpert Merel Ursem bedenkelijk te kijken met een decibelmeter in haar hand. Is het geluid inderdaad zo hard?

16 januari