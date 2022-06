Veel draagvlak in politiek voor opvang van 300 asielzoekers (en later nog eens 600) in Zwolle

De gemeente Zwolle maakte vorige maand bekend dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eind dit jaar 300 asielzoekers wil huisvesten in een verlaten kantoorpand aan de Meeuwenlaan. Dat bericht leidde tot onrust in de volkswijk, die zich overvallen voelde. Maar volgens burgemeester Peter Snijders zou de onrust er ook zijn geweest als de inwoners voorafgaand aan het besluit waren geïnformeerd. ,,De komst van een AZC geeft altijd onrust’’, zei hij dinsdagavond tegen de raad.

Tijdens een informatieavond in het Stadskantoor kwam die onrust onder bewoners al naar boven, maar de betrokkenheid in de Kamperpoort blijkt ook groot. Pakweg 50 mensen hebben zich aangemeld voor een klankbordgroep. Snijders zegde toe dat de gemeente niet alleen deze groep, maar de hele wijk zal blijven informeren: ,,We blijven communiceren met de hele buurt en zullen zo nodig nieuwe bijeenkomsten organiseren. Maar nu moeten we vooral aan het werk.’’

Druppel op gloeiende plaat

Alle politieke partijen voelen aan dat Zwolle een verantwoordelijkheid moet nemen. Snijders benadrukte nogmaals dat de opvang aan de Meeuwenlaan bedoeld is voor statushouders: vluchtelingen die de asielprocedure al hebben doorlopen en aan een gemeente toegewezen zijn. Daarvan zitten er in Nederland 14.000 in asielzoekerscentra te wachten op huisvesting.

,,In die zin is 300 statushouders een druppel op de gloeiende plaat’’, aldus Snijders. ,,Maar wij vinden dat we als gemeentebestuur een verantwoordelijkheid hebben. Het is helaas niet anders: er is geen ruime keuze in locaties.’’

Dit nu leegstaande kantoorpand aan de Meeuwenlaan in Zwolle moet eind van dit jaar klaar zijn voor de opvang van 300 'kansrijke' asielzoekers en statushouders.

Quote 300 statushou­ders in een wijk van 2000 inwoners is te veel

Swollwacht vraagt zich af of het niet mogelijk is om 50 of maximaal 100 statushouders te huisvesten in het pand en wil daarvoor een motie indienen. ,,Want 300 in een wijk van 2000 inwoners is te veel’’, vindt Evelina Bijleveld. ,,De wijk heeft zelf aangegeven meer te voelen voor 50 tot maximaal 100 statushouders.’’

Permanent asielzoekerscentrum

Zwolle wil daarnaast met het COA op zoek naar een locatie waar over enkele jaren een permanent regionaal asielzoekerscentrum kan komen. Waar het COA één locatie wil voor 600 asielzoekers, wil het college van burgemeester en wethouders liever meerdere, kleinere locaties.

Meerdere politieke partijen maakten duidelijk dat ze daarover wel vooraf informatie willen. ,,Is de gemeente bereid inwoners van Zwolle mee te laten zoeken?’’ vroeg Annajorien Prins (Volt) zich bijvoorbeeld af. En: ,,Hou rekening met de draagkracht van de wijken’’, zei Klariska ten Napel (ChristenUnie). Ook daarover deed Snijders een toezegging: ,,Het is iets voor over twee, drie jaar. We willen er actief over nadenken. Met de stad en met de raad.’’

De gemeenteraad neemt op 13 juni een besluit over de opvang van asielzoekers in de stad.

In dit pand aan de Meeuwenlaan worden de 300 statushouders gehuisvest.

