Veelbesproken kunstwerk dat langs de A28 moet komen gaat opnieuw meer geld kosten dan verwacht

Man (19) die diverse mensen in Zwolle auto probeerde af te persen, moet naar psychiatri­sche kliniek

De Hongaarse man die vorig jaar in Zwolle vier mensen met een mes bedreigde en ze zo probeerde af te persen, is inmiddels overgebracht naar psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug. Hij moet zich in deze kliniek een jaar lang laten behandelen aan zijn drugsverslaving, oordeelde de rechter vandaag.