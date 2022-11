Veerallee uitgebreid met 140 woningen op locatie KwikFit

Ingrid opent eerste winkel met tappunt voor parfums in Zwolle: ‘Mensen vinden geur tappen hartstikke leuk’

Een biertje laten tappen of olijfolie, dat kenden we al, maar zelf je parfum tappen? Het kan binnenkort in de winkel van Musselkanaalster Ingrid Schuitema in de Diezerstraat. „Mensen vinden een geur tappen hartstikke leuk.”

9 november