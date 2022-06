Verbijstering over nieuwe parkeerplek voor mindervaliden bij station Zwolle: ‘Dit is afschuwelijk’

Peperdure fietsenkel­der bij station Zwolle blijkt niet voor iedereen toeganke­lijk: ‘Architec­to­ni­sche flop’

De fietsenstalling onder het Stationsplein in Zwolle is niet voor iedereen toegankelijk. Dat wordt duidelijk nu steeds meer mensen vanwege het einde van de coronabeperkingen de trein weer pakken. De ruim 30 miljoen euro kostende kelder is alleen bereikbaar via lange trappen. Meerdere Zwollenaren hebben zich met hun klacht tot de Stentor gewend. ,,Het is geen inclusief ontwerp en dat is een gemiste kans.’’

