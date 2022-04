‘Verbinding en ontmoeting’ in Stadshagen met nieuw cultureel festival

In de middag is er een cultuurmarkt, het avondprogramma bestaat uit ‘een combinatie van Night of the Proms en een grachtenconcert’. Het wordt volgens de organisatie een avond waar ‘klassieke muziek en pop samenkomen en buren elkaar na maandenlang binnen zitten weer kunnen ontmoeten’. Het evenement is een initiatief van Tresore Producties en wordt georganiseerd voor én door wijkbewoners.

Ontmoeting stimuleren

Initiatiefnemer Bastiaan Roeters woont sinds vijf jaar in Zwolle en merkte dat het ontmoeten van wijkbewoners nog niet zo makkelijk ging. ,,Je ziet daarnaast dat het cultureel aanbod meestal plaatsvindt in het centrum van Zwolle. In de wijk zelf is er relatief weinig te doen voor volwassenen. Daarom ben ik blij dat we met dit zomerse cultuurfestival de verbinding en ontmoeting in de wijk kunnen stimuleren.”