Verdachte Abas M. wil getuigen Zwolse drugsoorlog zélf ondervragen

Alzheimer­pa­tiën­ten vinden in Zwolle nieuwe hoop: ‘Al is het maar een sprankje’

Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland, maar een medicijn is er nog niet. Dat motiveert neuroloog Niels Prins om vanuit het Brain Research Center in Zwolle onderzoek te doen naar experimentele behandelmethodes. Gerrit Disbergen is een zijn patiënten. ,,Zelf heb ik er waarschijnlijk niets aan, maar anderen hopelijk wel.’’

4 april