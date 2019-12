Verkeersinfarct op snelwegen rond Arnhem nadat vrachtwagen op A50 lading stoeptegels verliest

videoVerkeer op snelwegen rond Arnhem heeft vanochtend heel veel last van een incident eerder vanmorgen waarbij een vrachtwagen schaarde en een lading stoeptegels verloor. Als gevolg daarvan is de snelweg al de hele ochtendspits dicht bij Epe.

Bij het ongeluk, ter hoogte van Vaassen, zijn honderden stoeptegels op de weg terecht gekomen. De ravage is enorm. Het ongeluk gebeurde rond 05.30 uur op de rijbaan richting Zwolle.



Naast de politie en Rijkswaterstaat was er ook een ambulance aanwezig, maar de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De weg blijft volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat dicht tot ongeveer 10.30 voor berging van de lading en de truck. Verkeer kan alleen passeren over de vluchstrook.

Chaos

Achter het incident ontstond al snel een lange file die rond 08.00 uur negen kilometer bedroeg. Verkeer op de A50 richting het noorden komt echter al veel eerder in de problemen. Al bij knooppunt Ewijk, begon rond 08.00 uur een file van vijftien kilometer die doorliep tot knooppunt Grijsoord ten westen van Arnhem. Vanaf knooppunt Waterberg richting het noorden staat er nog eens acht kilometer, beide files zijn goed voor meer dan een half uur vertraging.



Verkeer richting Apeldoorn en Zwolle krijgt vanaf Apeldoorn het advies de A1 en A28 te nemen. Bij Grijsoord kun je ook de A12 richting Utrecht volgen om via A30 en A1 op de A28 te komen.



Ook op de A12 vanuit de Achterhoek (12 kilometer file tussen Duiven en Grijsoord) en de A325, de Pleyroute bij Arnhem, kampt het verkeer met grote vertraging.

Lange files

In heel Nederland staan vanmorgen door buien, harde wind en ongelukken langere files dan gebruikelijk. In totaal stonden er rond 8.30 uur 162 files met een totale lengte van 775 kilometer. ,,We zitten midden in het fileseizoen, dat betekent dat we te maken hebben met veel lange files en extra reistijd", aldus Carlijn Hubregtse van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Een aantal flinke buien trekken vandaag oostwaarts over ons land. Ook de komende uren trekken vanaf de Noordzee nieuwe buien ons land over. ,,Soms pittig met onweer en windstoten!” aldus de meteorologen van Weerplaza.



Vanmiddag komen er in Zeeland zware windstoten voor van circa 90 kilometer per uur. Aan het einde van de middag nemen de windstoten af.

Het verkeer kan ook vanavond nog last hebben van regen en harde windstoten. Hubregtse: ,,Tijdens zo’n regenbui is je zicht een stuk minder, dus wees alert als je de weg op gaat.”