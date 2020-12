Vermoedelijk poederbrief gevonden bij gebouw van Waterschap in Zwolle: pand ontruimd

Het pand is vanochtend uit voorzorg ontruimd, een deel van het personeel is naar huis. De ruimte waar de stof is aangetroffen, blijft afgesloten. De rest van het pand is inmiddels weer vrijgegeven. ,,Het was vooral heel erg schrikken voor de medewerker die de brief vond”, vertelt Warry Meuleman, woordvoerder van Waterschap Drents Overijsselse Delta. De medewerker moet binnen blijven ter controle. Het is nog niet duidelijk of hij in contact is geweest met de brief en of dit schadelijk is, duidt Meuleman, die blij is dat er veel mensen thuiswerken.